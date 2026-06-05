مالک باشگاه چوکای تالش، پژمان نوری را به‌عنوان سرمربی جدید تیم فوتبال چوکای تالش انتخاب کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ با اعلام مالک باشگاه چوکای تالش، پژمان نوری به‌عنوان سرمربی جدید تیم فوتبال چوکای تالش انتخاب شد.

نوری که دو فصل پیش نیز هدایت چوکا را در لیگ دو برعهده داشت و نتایج قابل قبولی کسب کرده بود، دوباره به تیم شهرش بازگشت و سومین سرمربی این فصل سبزپوشان قلعه عقاب‌ها خواهد بود.

چوکای تالش تا پایان هفته ۲۱ لیگ دو، با ۲۲ امتیاز در رتبه نهم جدول گروه اول قرار دارد و خطر سقوط را حس می‌کند.