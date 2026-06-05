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جشنواره آدم برفی در پیست توچال

جشنواره آدم‌برفی با حضور خانواده‌ها و علاقه‌مندان به تفریحات زمستانی در مجموعه تفریحی و ورزشی توچال برگزار شد و شرکت‌کنندگان با ساخت آدم‌برفی به رقابت پرداختند.
عکاس :زهرا صباغی
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۳/۱۵ - ۱۹:۰۱
برچسب ها: ادم برفی ، توچال ، پیست اسکی
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