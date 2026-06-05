جشنواره آدم برفی در پیست توچال

جشنواره آدم‌برفی با حضور خانواده‌ها و علاقه‌مندان به تفریحات زمستانی در مجموعه تفریحی و ورزشی توچال برگزار شد و شرکت‌کنندگان با ساخت آدم‌برفی به رقابت پرداختند.

عکاس : زهرا صباغی