گیاه کاکوتی یا نعنای کوهی، گیاهی خودرو است که در تپه‌ها و مناطق کوهستانی فسا می‌روید و خواص درمانی بسیاری دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،متخصص طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی فسا گفت: وقتی بارش باران مناسب و به موقع باشد علاوه بر سرسبزی طبیعت، گیاهان داروئی همچون گیاه کاکوتی یا نعنای کوهی که در طب ایرانی دارای ارزش است در طبیعت رشد می‌کند.

دکتر رستمی افزود: کاکوتی برای سلامت انسان بسیار مفید است و در فصل بهار رویش مناسبی در تپه‌ها و مناطق کوهستانی سرسبز دارد.

او همچنین با اشاره به طبع گرم و خشک این گیاه داروئی افزود: این گیاه هم خاصیت غذائی دارد و هم خاصیت داروئی که می‌شود از آن به صورت دمنوش و هم از پودر آن در دوغ و ماست استفاده کرد یا برگی از آن را به چای افزود.

این متخصص طب ایرانی در خصوص سایر خواص گیاه داروئی کاکوتی ادامه داد: با توجه به طبع گرم و خشک این گیاه، برای پیشگیری از سرماخوردگی، رفع درد‌های شکمی و معده درد و کمک به کاهش درد دوران قاعدگی بسیار مفید است و توصیه می‌شود که از این گیاه در دوران بارداری به دلیل بالا بردن احتمال سقط جنین به هیچ عنوان استفاده نشود.

متخصص طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی فسا در پایان افزود: گیاه کاکوتی که از تیره نعناعیان است در آب هوای بهاری خوب رشد می‌کند و معمولآ تا اواخر بهار در مناطق تپه‌ای و کوهستانی قابل برداشت است.