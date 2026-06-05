جمعی از طلاب حوزه علمیه قم در شامگاه عید غدیر، شب بیعت با ولایت و امامت، به دست آیت‌الله شب زنده‌دار معمم شدند.

عمامه گذاری رهپویان فقه و فقاهت عمامه گذاری رهپویان فقه و فقاهت عمامه گذاری رهپویان فقه و فقاهت عمامه گذاری رهپویان فقه و فقاهت عمامه گذاری رهپویان فقه و فقاهت عمامه گذاری رهپویان فقه و فقاهت عمامه گذاری رهپویان فقه و فقاهت عمامه گذاری رهپویان فقه و فقاهت عمامه گذاری رهپویان فقه و فقاهت عمامه گذاری رهپویان فقه و فقاهت

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از حوزه، در شام عید غدیر، مراسم عمامه گذاری جمعی از رهپویان فقه و فقاهت در موکب مدرسه علمیه شهید صدوقی (ره) قم، برگزار شد.

در این مراسم معنوی تعدادی از طلاب حوزه علمیه قم به دست آیت الله محمدمهدی شب زنده‌دار دبیر شورای عالی حوزه‌های علمیه کشور و عضو فقهای شورای نگهبان و با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین حمید ملکی قائم مقام مدیر حوزه علمیه قم، معمم شدند و رسماً به جمع مبلغان و مروجان و پیام رسانان مکتب اهل بیت علیهم السلام پیوستند.

در این مراسم که به همت معاونت تهذیب حوزه علمیه قم برگزار شد، مردم انقلابی هم که ۹۵ شب برای دفاع از ایران عزیز و انقلاب اسلامی و بیعت با ولی امر مسلمین و خونخواهی امام شهید به میدان آمده‌اند و همچنین طلاب و روحانیون و مدیران حوزوی حضور داشتند.

حضور پرچم متبرک و خادمان حرم مطهر حضرت احمد بن موسی (ع) شاهچراغ نیز به این مراسم حال و هوای معنوی خاصی بخشیده بود.