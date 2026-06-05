معاون رئیس جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور از روستای دزق، زادگاه آبا و اجدادی امام خمینی (ره) بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون رئیس جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور، امروز در جمع مردم روستای دزق از توابع بخش سرولایت نیشابور گفت: توسعه واقعی از روستاها آغاز می‌ شود و با دستور و بخشنامه، مهاجرت معکوس محقق نمی‌ شود، بلکه با ایجاد اشتغال پایدار، مسکن و رفاه محقق می شود.

عبدالکریم حسین‌ زاده افزود: «من اساساً یک مدیر میدانی هستم، بچه روستا هستم و آمده‌ ام تا حرف مردم را بشنوم و بخشی از مطالبات به‌حق آنها را برطرف کنم. این وظیفه ذاتی و حقیقی ماست.»

وی با یادآوری دیدار اخیرش با جمعی از خیران افزود: «ما با مردم عهد می‌ بندیم، رفاقت و برادری می‌ کنیم و خدمتگزاری مسیر ماست.

حسین‌ زاده با اشاره به جایگاه ویژه نیشابور به عنوان زادگاه آبا و اجدادی حضرت امام خمینی (ره) و وجود مفاخری همچون خیام، عطار، کمال‌ الملک و وجود معادن فیروزه، تصریح کرد: «وجود هر یک از این بزرگان در یک کشور، می‌ تواند عامل توسعه باشد. اگر نتوانسته‌ ایم از داشته‌ هایمان درست استفاده کنیم، ایراد از همه ماست.»

او نگاه رایج به توسعه را نقد کرد و گفت: بسیاری به توسعه با نگاه توزیع پول و فرصت نگاه می‌ کنند، اما اساس توسعه از تولید، اشتغال و اقتصاد پایدار می‌ آید. هر جا این رونق دوام پیدا کند، زیرساخت‌ ها خود ایجاد می‌ شود.

معاون رئیس جمهور با تأکید بر مأموریت خود از سوی پزشکیان برای خدمت به مردم، خاطرنشان کرد: به عنوان کوچک‌ ترین عضو دولت، در حوزه اشتغال، آب و راه -به ویژه اشتغال- هرچه از دستم برآید انجام می‌ دهم.

حسین‌ زاده در بخش پایانی سخنان خود با رد نگاه غلط به توسعه، تأکید کرد: «توسعه نه از تهران و نه از مشهد، بلکه از روستای شما، از همین سرزمین شما شروع می‌ شود. در دولت پزشکیان، خورشید از شرق طلوع نمی‌ کند، از قلب ملت ایران طلوع می‌ کند. ما عاشق مردم هستیم و تا آخرین لحظه به خدمتگزار بودن افتخار می‌ کنیم.»

در پایان این نشست، معاون توسعه روستایی رئیس جمهور از دو کارخانه تولید زیپ و کیف بازدید کرد.