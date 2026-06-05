تقویم در چهارده خرداد سال ۱۳۶۸، دو رویداد مهم را در دل خود ثبت کرده است؛ رحلت مردی که تاریخ معاصر را تکان داد و جانشینی بزرگمردی که قلم تاریخ نامش را با آزادگی و تسلیم ناپذیری نوشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ جمهوری اسلامی ایران در سوگ ارتحال امام خمینی (ره) و آغاز فصل جدید رهبری در خرداد ۱۳۶۸ روز‌های حساس و سرنوشت‌سازی را پشت سر گذاشت؛ روز‌هایی که آینده نظام اسلامی نیازمند تصمیمی تاریخی بود.

در چنین شرایطی، مجلس خبرگان رهبری با رأی قاطع، حضرت آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای را به عنوان رهبر جمهوری اسلامی ایران برگزید.

با این انتخاب، مسئولیتی سنگین بر دوش ایشان نهاده شد؛ تا هدایت انقلاب را در یکی از مهم‌ترین مقاطع تاریخی کشور بر عهده بگیرند.

از همان سال‌های آغازین رهبری، توجه به نقش مردم به عنوان رکن اساسی نظام در بیانات رهبر انقلاب جایگاه ویژه‌ای یافت؛ به‌گونه‌ای که امنیت، پیشرفت و اقتدار کشور در گرو حضور و اراده ملت تعریف شد؛ به گونه‌ای که در طول بیش از سه دهه رهبری؛ حوادث و بحران‌های متعدد کشور را با اعتماد به مردم و نقش‌آفرینی آنان در صحنه‌های مختلف، مدیریت کرد؛ و حالا همزمان با سال‌روز این انتخاب تاریخی، حضور مردم در عرصه‌های اجتماعی و ملی، نمادی از پیوند ملت و نظام محسوب می‌شود؛ حضوری که همچنان پررنگ است.