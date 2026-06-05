مراسم گرامیداشت یاد و خاطره امام خمینی (ره)، امام شهید و شهدای جنگ رمضان و ۱۱۲ شهید شهرستان آق‌قلا در سایه سار غدیر برگزار شد.

مراسم گرامیداشت یاد و خاطره امام خمینی (ره)، امام شهید و شهدای جنگ رمضان در آق‌قلا

مراسم گرامیداشت یاد و خاطره امام خمینی (ره)، امام شهید و شهدای جنگ رمضان در آق‌قلا

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز گلستان، فرمانده سپاه نینوا گلستان در این مراسم گفت: نزدیک به صد شب در میدان ایستاده‌ایم و صدای وحدت و انسجام را سر می دهیم و در مقابل دشمنان محکم و استوار قد علم کرده‌ایم.

سرتیپ سید موسی حسینی افزود: با شکل گیری انقلاب اسلامی تقابل جبهه حق و باطل صورت گرفت تا کشور و مردم، حول محوریت رهبر انقلاب اسلامی ابرقدرت‌های پوشالی دنیا را در هم بشکنند.

وی گفت: سیلی‌های پی در پی ملت ایران به گوش ابرقدرت‌های عالم؛ آنها را به زانو در آورده است و صدای شکستن استخوان‌های آنها را اکنون تمام دنیا می‌شنوند.