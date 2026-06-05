سخنگوی وزارت آموزش و پرورش با تأکید بر اینکه این وزارتخانه خود را موظف به تأمین آرامش دانش‌آموزان می‌داند، اعلام کرد پیشنهاد بازنگری در نحوه تأثیر سوابق تحصیلی در کنکور را به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه کرده است، اما تا زمان تصویب و ابلاغ مصوبه جدید، قانون فعلی بدون تغییر اجرا خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی فرهادی گفت: آموزش و پرورش در موضوع آزمون‌های نهایی و تأثیر سوابق تحصیلی، مجری قانون است و نقش قانون‌گذاری ندارد.

وی گفت: هر تصمیمی که شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره تأثیر مثبت یا قطعی نمرات در کنکور اتخاذ کند، از سوی وزارت آموزش و پرورش اجرا خواهد شد.

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش افزود: با توجه به مراجعات دانش‌آموزان، والدین و نمایندگان مجلس و با هدف کاهش تنش‌های ذهنی دانش‌آموزان، پیشنهاد‌هایی برای تجدیدنظر در قانون به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه شده است تا شرایطی فراهم شود که دانش‌آموزان با آرامش بیشتری مسیر تحصیل خود را دنبال کنند.

وی تأکید کردتا زمان تصویب و ابلاغ هرگونه مصوبه جدید، وزارت آموزش و پرورش موظف است قانون فعلی درباره تأثیر سوابق تحصیلی را بدون تغییر اجرا نماید

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش همچنین در واکنش به برخی اخبار درباره عدم حضور وزیر آموزش و پرورش در جلسات شورای عالی انقلاب فرهنگی تاکید کرد: تا کنون شورای عالی انقلاب فرهنگی هیچ جلسه‌ای با دستور کار تصمیم گیری درباره چگونگی تاثیر سوابق امتحانات نهایی در آزمون سراسری برگزار نکرده است

وی گفت: نماینده تام‌الاختیار وزیر، رئیس شورای عالی آموزش و پرورش، به طور مستمر در جلسات شورای معین حضور دارد و هر زمان شورای عالی انقلاب فرهنگی جلسه‌ای در این باره برگزار کند، وزیر یا نماینده تام‌الاختیار وی در آن شرکت خواهند کرد.