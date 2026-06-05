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از خودکفایی تا اقتصاد مقاومتی در ایران

از فرمان امام خمینی (ره) برای خودکفایی تا تاکید رهبر شهید انقلاب بر اقتصاد مقاومتی، روایتی ۴۷ ساله برای عبور کشور از مسیر وابستگی.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۳/۱۵- ۱۸:۰۷
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برچسب ها: خودکفایی کشور ، اقتصاد مقاوتی ، رونق تولید ملی
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