پخش زنده
امروز: -
با نزدیک شدن به فصل گرما و آغاز روزهای تعطیل، جادهها به مسیرهایی برای سفر و جستوجوی آرامش تبدیل شدهاند. در این میان، مهاباد به عنوان قطب گردشگری جنوب آذربایجان غربی، با شکوه تمام، میزبان طیف گستردهای از مسافران و گردشگرانی است که این شهر را برای تجربهای متفاوت، مقصد خود قرار دادهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، جذابیت مهاباد تنها به تماشای طبیعت محدود نمیشود؛ چرا که این شهر، نبض تجاری منطقه نیز هست. بسیاری از گردشگران، در کنار گشتوگذار در جاذبههای دیدنی، مسیر خود را به سمت مراکز تجاری و بازارهای پررونق شهر کشاندهاند تا از میوهی خرید خود لذت ببرند.
در کنار دیدنیها، طعمهای اصیل نیز در انتظار مسافران هستند. در این روزهای پرجنبوجوش، فروش خوراکیهای سنتی و محبوب محلی، از جمله «کولیچه و شورمزه»، رونق ویژهای یافته و بخش جداییناپذیری از تجربه سفر به این شهر شده است.
برای تضمین آرامش مسافران، زیرساختهای خدماتی نیز با آمادگی کامل آماده شدهاند. از هتلهای مجلل تا مراکز اقامتی کوچک، همگی برای پذیرایی از میهمانان این شهر، در بالاترین سطح آمادهباش هستند.
مهاباد با بهرهگیری از ظرفیتهای بینظیر گردشگری و پتانسیل بالای مراکز تجاری، میتواند فراتر از یک مقصد گذری، به موتور محرک اقتصادی منطقه تبدیل شود. تداوم این روند، نه تنها زمینهساز توسعه اقتصادی و ایجاد فرصتهای شغلی برای جوانان خواهد بود، بلکه فرصتی است تا مهاباد را با شکوه بیشتری به کل کشور معرفی کنیم.