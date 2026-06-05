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استاندار گیلان گفت: ملت ایران از آزمونهای سخت موفق عبور کرد و مقاومت و وحدت ملی موجب شکلگیری «ایران جدید» شد و آیندهای روشن نیز در انتظار ملت بزرگ ایران است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ هادی حقشناس امروز در مراسم یادواره ۱۴ شهید والامقام روستای کمنی دیلمان از توابع شهرستان سیاهکل که با حضور خانوادههای معظم شهدا، مسئولان و اقشار مختلف مردم در مسجد این روستا برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای وطن، گفت: شهدا سرمایههای ماندگار ملت ایران هستند و امنیت، عزت و استقلال امروز کشور مرهون ایثار و جانفشانی آنان است.
وی با اشاره به پیشینه درخشان این استان در ترویج فرهنگ اهلبیت (ع) گفت: تشکیل حکومت آل بویه به کمک فرزندان این سرزمین و نقش آنان در رسمیت دادن به شعائر شیعی از جمله عاشورا و عید غدیر، بخشی از افتخارات تاریخی گیلان است.
استاندار گیلان با بیان اینکه گیلانیان در طول تاریخ هرگز در برابر دشمنان سر تسلیم فرود نیاوردهاند، گفت: این استان سرشار از رشادتها، مجاهدتها و مقاومتهای مردمی است و همواره در مقاطع حساس تاریخ ایران، نقش تعیینکنندهای ایفا کرده است.
هادی حق شناس با اشاره به جایگاه علمی و فرهنگی گیلان، افزود: این سرزمین مهد پرورش دانشمندان، عارفان، مجاهدان و شخصیتهای اثرگذار در تاریخ ایران و اسلام بوده و سهم بزرگی در نشر معارف دینی و توسعه علمی کشور داشته است.
وی با تجلیل از مقام شامخ شهدای روستای کمنی دیلمان، گفت: امروز وظیفه همه ما پاسداری از آرمانهای شهدا، تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی و انتقال فرهنگ ایثار و مقاومت به نسلهای آینده است.
استاندار گیلان با بیان اینکه دشمنان تلاش کردند با فشارهای گسترده نظامی اراده ملت ایران را تضعیف کنند، افزود: آمریکای جنایتکار، رژیم صهیونیستی و حامیان آن با حملات گسترده و هدف قرار دادن مناطق مختلف، تصور میکردند میتوانند ملت ایران را از مسیر خود منحرف کنند، اما نتیجهای جز افزایش همبستگی ملی به دست نیاوردند.
هادی حق شناس با اشاره به نقش بازدارندگی توان دفاعی جمهوری اسلامی ایران، افزود: امروز توان موشکی و پهپادی کشور به پشتوانه دانش و توان متخصصان داخلی به نقطهای رسیده که دشمنان ناچارند واقعیت قدرت ایران را بپذیرند.
وی با اشاره به جایگاه ولایت فقیه در مدیریت کشور، اضافه کرد: مطابق قانون اساسی، تصمیمگیری در مسائل کلان مرتبط با جنگ و صلح در چارچوب اختیارات فرمانده معظم کل قوا انجام میشود و همه مسئولان و آحاد مردم تابع رهنمودهای رهبر معظم انقلاب هستند.
استاندار گیلان با بیان اینکه ملت ایران از آزمونهای دشوار تاریخی سربلند خارج شده است، گفت: به برکت خون شهدا، روحیه مقاومت و ایستادگی در کشور زنده است و آیندهای روشن در انتظار ملت بزرگ ایران خواهد بود.
هادی حق شناس با اشاره به اینکه حضور در جمع مردمان خوب روستای کمنی لحظات ارزشمند است، افزود: روستای کمنی با وجود جمعیت اندک و اصالتِ فرهنگیِ غنیِ تات زبان، با تقدیم ۱۴ شهید سرافراز در دوران دفاع مقدس با جمعیت اندک خود، به نمادی درخشان از ایثار و ولایتمداری در گیلان تبدیل شده است که این حجم از فداکاری، سندی بر وفاداریِ روستاهای کوچک به آرمانهای ایران بزرگ است.
روستای کمنی از توابع بخش دیلمان سیاهکل، ۱۲۰ کیلومتر با مرکز این شهرستان فاصله دارد و آخرین روستای گیلان در مرز با استان قزوین محسوب میشود.