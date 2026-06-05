\n\u00a0\n\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0622\u0630\u0631\u0628\u0627\u06cc\u062c\u0627\u0646 \u0634\u0631\u0642\u06cc\u060c\u062f\u0631 \u067e\u0648\u06cc\u0634 \u0633\u0644\u0627\u0645\u062a \u0639\u0644\u0648\u06cc \u06f2\u06f5 \u067e\u0632\u0634\u06a9 \u062f\u0631 \u0628\u062e\u0634\u200c\u0647\u0627\u06cc \u062f\u0646\u062f\u0627\u0646\u067e\u0632\u0634\u06a9\u06cc \u0634\u0627\u0645\u0644 \u062a\u0631\u0645\u06cc\u0645\u060c \u06a9\u0634\u06cc\u062f\u0646\u060c \u0641\u0644\u0648\u0631\u0627\u06cc\u062f\u062a\u0631\u0627\u067e\u06cc \u0648 \u062a\u0634\u062e\u06cc\u0635 \u0628\u06cc\u0645\u0627\u0631\u06cc\u200c\u0647\u0627\u06cc \u062f\u0647\u0627\u0646 \u0648 \u062f\u0646\u062f\u0627\u0646 \u062e\u062f\u0645\u0627\u062a \u0627\u0631\u0627\u0626\u0647 \u0645\u06cc\u200c\u062f\u0647\u0646\u062f.\n\u00a0\n\u0647\u0645\u0686\u0646\u06cc\u0646 \u067e\u0627\u06cc\u0634 \u0633\u0644\u0627\u0645\u062a \u0628\u0627 \u0627\u0646\u062f\u0627\u0632\u0647\u200c\u06af\u06cc\u0631\u06cc \u0641\u0634\u0627\u0631\u062e\u0648\u0646 \u0648 \u0642\u0646\u062f \u062e\u0648\u0646\u060c \u062a\u0648\u0632\u06cc\u0639 \u062f\u0627\u0631\u0648\u06cc \u0631\u0627\u06cc\u06af\u0627\u0646 \u0645\u0648\u0644\u062a\u06cc\u200c\u0648\u06cc\u062a\u0627\u0645\u06cc\u0646 \u0648 \u0648\u06cc\u0632\u06cc\u062a \u062a\u0648\u0633\u0637 \u067e\u0632\u0634\u06a9 \u0639\u0645\u0648\u0645\u06cc \u0627\u0646\u062c\u0627\u0645 \u062e\u0648\u0627\u0647\u062f \u0634\u062f.