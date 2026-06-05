به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، اتحادیه جهانی کشتی، محمد مصلایی‌پور و نیما صادقی، داوران درجه بین‌المللی S۱ کشورمان را برای قضاوت در رقابت‌های قهرمانی بزرگسالان جهان ۲۰۲۶ انتخاب کرد. این مسابقات اوایل آبان در آستانه قزاقستان برگزار خواهد شد.

همچنین سعید عباسی، دیگر داور درجه بین‌المللی S۱ ایران، برای قضاوت در رقابت‌های کشتی قهرمانی جوانان جهان ۲۰۲۶ که در اسلواکی برگزار می‌شود، برگزیده شد.

اتحادیه جهانی کشتی همچنین مهدی بشیرزاده و کامران سلطانی‌زاده، دو داور درجه بین‌المللی S۱ کشورمان، را برای قضاوت در رقابت‌های کشتی قهرمانی نوجوانان جهان که در شهر باکو، پایتخت جمهوری آذربایجان، برگزار خواهد شد، انتخاب کرد.