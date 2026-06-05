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به همت ستاد مدیریت بحران شهرستانهای آذربایجانغربی بیش از ۸۶ هزار قرص نان صلواتی پخت و توزیع شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، به دستور استاندار و به مناسبت عید سعید غدیرخم، به همت ستاد مدیریت بحران شهرستانهای آذربایجانغربی بیش از ۸۶ هزار قرص نان صلواتی پخت و توزیع شد.
صفاری مدیر کل مدیریت بحران آذربایجانغربی با اعلام این خبر افزود: این اقدام با همکاری سازمان جمعیت هلال احمر استان، اداره کل غله و خدمات بازرگانی و فرمانداریهای آذربایجانغربی در برای خدمترسانی به مردم شریف استان انجام شد.