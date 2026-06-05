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تصویب قطعنامه ضد جنگ در کنگره آمریکا، نمادی از تغییرات سیاسی مهم در آمریکا

تصویب قطعنامه محدودیت اختیارات جنگی ترامپ با واکنش‌های زیادی همراه شد. تحلیلگران این تصمیم را نشانه افزایش اختلافات سیاسی در آمریکا درباره ایران دانسته‌اند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۳/۱۵- ۱۷:۴۲
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برچسب ها: کنگره آمریکا ، ترامپ ، جنگ افروزی آمریکا
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