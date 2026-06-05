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شناگر جوان کردستانی، در ترکیب تیم ملی شنای جوانان ایران برای حضور در رقابتهای ردههای سنی آسیا قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، کیارام کیانی با ثبت رکوردهای قابل توجه و عملکرد موفق در مسابقات انتخابی اصفهان، جواز حضور در جمع ملیپوشان کشور را کسب کرد.
نفرات اعزامی با نظر کمیته فنی و مربیان تیمهای ملی و بر اساس نتایج مسابقات رسمی انتخاب شدهاند.
بر اساس اعلام فدراسیون شنا، ملیپوشان ایران در صورت فراهم شدن شرایط اعزام، اواخر تیرماه در رقابتهای آسیایی به مصاف حریفان خود خواهند رفت.