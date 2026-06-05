به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، کیارام کیانی با ثبت رکورد‌های قابل توجه و عملکرد موفق در مسابقات انتخابی اصفهان، جواز حضور در جمع ملی‌پوشان کشور را کسب کرد.

نفرات اعزامی با نظر کمیته فنی و مربیان تیم‌های ملی و بر اساس نتایج مسابقات رسمی انتخاب شده‌اند.

بر اساس اعلام فدراسیون شنا، ملی‌پوشان ایران در صورت فراهم شدن شرایط اعزام، اواخر تیرماه در رقابت‌های آسیایی به مصاف حریفان خود خواهند رفت.