با ورود موج گرمای تابستان، فشار بر شبکه برق کشور به اوج خود رسیده است. کارشناکان تأکید می‌کنند که علاوه بر توسعه زیرساخت‌ها، مدیریت مصرف توسط شهروندان و استفاده از مشوق‌های دولتی، از اصلی‌ترین راهکار‌های جلوگیری از بحران برق در روز‌های گرم است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، با افزایش دمای هوا، میزان تقاضا برای انرژی به سطوح بحرانی نزدیک می‌شود. اگرچه زیرساخت‌های تولید و توزیع برق در سال‌های اخیر با توسعه قابل‌توجهی همراه بوده، اما ظرفیت آن‌ها در برابر رشد سریع مصرف در روزهای داغ، با محدودیت‌هایی روبرو است.

استفاده مداوم و بدون مدیریت از وسایل سرمایشی، علاوه بر افزایش هزینه‌های خانوار، فشار مضاعفی به شبکه برق وارد می‌کند. در این راستا، مدیریت مصرف بر عهده مشترکان و دولت به صورت مشترک تعریف شده است.

عباسعلی‌آبادی، وزیر نیرو، در این باره اعلام کرد که دولت برای مشترکان کم‌مصرف مشوق‌های اقتصادی در نظر گرفته است.

او تصریح کرد: به مشترکانی که در مصرف برق صرفه‌جویی کنند، گواهی مخصوص داده می‌شود که قابلیت معامله و فروش در بازار را دارد.

کارشناسان برای کاهش فشار بر شبکه، پیشنهاد می‌کنند شهروندان با تنظیم دمای کولرها بین ۲۴ تا ۲۶ درجه، استفاده از پوشش‌های مناسب برای پنجره‌ها و خاموش کردن لوازم برقی غیرضروری، در طرح مدیریت مصرف مشارکت کنند.