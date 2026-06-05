پیش‌بینی‌ها از تولید حدود ۱۴ میلیون تن گندم در سال زراعی جاری در کشور حکایت دارد، رقمی که علاوه بر تأمین نیاز مصرفی کشور، امکان ایجاد مازاد تولید را نیز فراهم می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،فصل برداشت گندم در ایران که از مناطق گرمسیر آغاز شده و تا پایان تابستان در مناطق سردسیر ادامه دارد، امسال با افزایش تولید در بسیاری از استان‌ها همراه بوده است.

بر اساس برآورد‌های انجام‌شده، از مجموع ۱۴ میلیون تن گندم تولیدی، حدود ۱۰ میلیون تن برای تأمین نان مصرفی کشور، ۲ میلیون تن برای نیاز صنف و صنعت و ۲ میلیون تن نیز به عنوان مازاد تولید در نظر گرفته شده است.

کارشناسان بخش کشاورزی، توسعه کشت ارقام اصلاح‌شده، استفاده از بذر‌های مقاوم و بهبود مدیریت مزارع را از عوامل مؤثر در افزایش تولید گندم عنوان می‌کنند.

در استان فارس نیز به عنوان یکی از قطب‌های تولید گندم کشور، پیش‌بینی می‌شود بیش از یک میلیون تن گندم در سال جاری برداشت شود.

گزارش‌ها حاکی است روند خرید محصول از کشاورزان در مراکز خرید تضمینی این استان با سرعت مطلوبی در حال انجام است.

همچنین در سایر استان‌ها نیز آمار‌های اعلام‌شده از افزایش تولید حکایت دارد.

بر این اساس، تولید گندم در استان لرستان حدود ۵۵۰ هزار تن برآورد شده و در استان قم نیز برخی مزارع به عملکردی بین ۶ تا ۸ تن در هکتار دست یافته‌اند، در استان بوشهر نیز میزان تولید نسبت به سال گذشته رشد قابل توجهی داشته است.

متخصصان حوزه کشاورزی معتقدند بهره‌گیری از ارقام جدید و پربازده گندم، از جمله ارقام سازگار با شرایط اقلیمی مناطق مختلف کشور، نقش مهمی در ارتقای عملکرد مزارع و افزایش تولید ایفا کرده است.

با ادامه روند برداشت و خرید تضمینی در استان‌های مختلف، پیش‌بینی می‌شود تولید گندم کشور در سال جاری ضمن تأمین کامل نیاز داخلی، جایگاه ایران را در حوزه امنیت غذایی بیش از پیش تقویت کند.