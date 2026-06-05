همزمان با تمام ایران؛ نمایش وفاداری و اقتدار در قلب شب های مهاباد

مردم بصیر، هوشیار و آگاه مهاباد، همزمان با سراسر کشور، با حضوری معنادار و باشکوه، بار دیگر نشان دادند که در مسیر حق و میهن، هرگز عقب‌نشینی نمی‌کنند. حضور مقتدرانه مردم مهاباد، پیامی روشن از ولایت‌مداری و وطن‌دوستی آنها به جهانیان است.