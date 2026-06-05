پخش زنده
امروز: -
مردم بصیر، هوشیار و آگاه مهاباد، همزمان با سراسر کشور، با حضوری معنادار و باشکوه، بار دیگر نشان دادند که در مسیر حق و میهن، هرگز عقبنشینی نمیکنند. حضور مقتدرانه مردم مهاباد، پیامی روشن از ولایتمداری و وطندوستی آنها به جهانیان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، در پی تحولات اخیر، مردم بصیر و آگاه شهر مهاباد با حضوری معنادار در تجمعات شبانه، نمایی از اقتدار و وفاداری خود را به نمایش گذاشتند. این حضور که همزمان با سایر نقاط کشور صورت گرفت، نشاندهنده درک بالای مردم از حساسیتهای موجود و پایبندی عمیق آنان به اصول ولایتمداری و وطندوستی است.