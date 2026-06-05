میدان غدیرخوی به میعادگاهی برای دلدادگان حضرت علی (ع) و تجلی گاه ولایت مداری در قالب خدمت به همنوعان و مهرورزی تبدیل شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، خوی، شهرِ دارالمؤمنین، لباس شادی عید غدیر برتن داشت در حالی که خورشیدِ ولایت بر آسمان این شهر می‌تابید، میدان غدیر به میعادگاهی برای دلدادگان حضرت علی (ع) تبدیل گشت تا در فضای آرام و معنوی این روز، عشق به امام اول (ع) را جشن بگیرند.

در هر گوشه‌ای از این میدان، موکب‌های خدمت‌رسان با قلبی گشاده، در مسیر خدمت به زائران و مردم گام برداشتند. بوی خوش غذا‌های گرم و پذیرایی‌های متنوعی که با مهر و محبت آماده شده بود، در کنار لبیک‌های عاشقان اهل‌بیت (ع)، فضای میدان غدیر را به محیطی بهشتی تبدیل کرده بود.

این موکب‌ها تنها مراکز پذیرایی نبودند، بلکه با رویکردی فرهنگی، پیامی از برادری و میهمان‌نوازی اسلامی را به هر رهگذر منتقل می‌کردند. حضور پرشور مردم در کنار این ایستگاههای خدماتی، نشان داد که در خوی، ولایت تنها یک باور نیست، بلکه در قالب خدمت به دیگران و مهرورزی، جاری و جاری‌تر است.

میدان غدیر خوی در این روز، نه تنها یک مکان جغرافیایی، بلکه نمادی از پذیرایی بی‌حد و حصرِ دل‌های عاشق از میهمانان ولایت بود.