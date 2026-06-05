برگزاری مراسم تشییع و ترحیم مادر شهیدان کاشفی
مراسم تشییع، تدفین و ترحیم بانو خیری مادر شهیدان مجتبی و مصطفی کاشفی در قطعه ۵۲ گلزار شهدای بهشت زهرا برگزار شد.
برگزاری مراسم تشییع و ترحیم مادر شهیدان کاشفی برگزاری مراسم تشییع و ترحیم مادر شهیدان کاشفی برگزاری مراسم تشییع و ترحیم مادر شهیدان کاشفی برگزاری مراسم تشییع و ترحیم مادر شهیدان کاشفی برگزاری مراسم تشییع و ترحیم مادر شهیدان کاشفی برگزاری مراسم تشییع و ترحیم مادر شهیدان کاشفی
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ مراسم تشییع، تدفین و ترحیم بانو خیری مادر شهیدان مجتبی و مصطفی کاشفی در قطعه ۵۲ گلزار شهدای بهشت زهرا برگزار شد.
مجتبی کاشفی سال ۱۳۶۵ در جزیره مجنون و مصطفی سال ۱۳۶۲ در عملیات خیبر به شهادت رسیدند.