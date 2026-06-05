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قرارگاه حمزه سیدالشهدا نیروی زمینی سپاه، طی عملیاتی هوشمندانه، محمولهای عظیم از تجهیزات پیشرفته مخابراتی، اپتیکی و جاسوسی متعلق به گروههای تروریستی تجزیهطلب را که با هدایت سرویسهای جاسوسی استکبار در حال انتقال بود، کشف و ضبط کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، پاسداران گمنام امام زمان (عج) در اداره اطلاعات قرارگاه حمزه سیدالشهدا، موفق شدند با انجام اقدامات اطلاعاتی گسترده، یکی از حلقههای اصلی شبکه انتقال اقلام نظامی گروهکهای تروریستی تجزیهطلب را شناسایی و از کار بیندازند.
در این عملیات، محمولهای بزرگ شامل مجموعهای از تجهیزات حساس نظامی از جمله دوربینهای پیشرفته، تجهیزات دید در شب، دستگاههای فرستنده و بیسیم، لپتاپها و تبلتهای جاسوسی، پنلهای خورشیدی، دوربینهای RPG و سایر تجهیزات مخابراتی و اپتیکی در یکی از روستاهای مرزی کشف و ضبط شد.
بر اساس اعلام قرارگاه حمزه سیدالشهدا، این تجهیزات تحت هدایت سرویسهای جاسوسی استکبار جهانی و با هدف انجام اقدامات خرابکارانه در داخل کشور در حال جابهجایی بودند. این قرارگاه تأکید کرد که با رصد مستمر مناطق عملیاتی شمال غرب، تمامی تحرکات تروریستها تحت نظر بوده و اقدامات ضدامنیتی آنها در نطفه خفه خواهد شد.