امام خمینی(ره) و قائد شهید امت بر تولید داخلی تاکید و عدم خودباوری را خطر بزرگ می‌دانستند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ حضرت امام خمینی (ره) و امام شهیدمان حضرت امام خامنه‌ای همواره بر اهمیت تولیدداخلی و عدم وابستگی به بیگانگان تاکید می‌کردند.

بنیانگذار انقلاب اسلامی بر ضرورت استقلال اقتصادی تکیه فراوان داشتند و وابستگی و عدم خودباوری را خطر بزرگ برای جامعه می‌دانستند.

امام شهیدمان حضرت آیت الله خامنه‌ای نیز در شعار‌های هر سال و پیام‌های نوروزی خود بر اهمیت تولید ملی تاکید داشتند و آن را کلید حل مشکلات اقتصادی، مهار تورم، خود باوری می‌دانستند.

نگاهی به عناوین شعار‌های سال در سه دهه اخیر و شعار‌هایی نظیر همت مضاعف کار مضاعف، سال جهاد اقتصادی، تولید ملی حمایت از کار و سرمایه ایرانی، اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل، اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال، حمایت از کالای ایرانی، رونق تولید، جهش تولید، تولید پشتیبانی‌ها ومانع زدایی‌ها، تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین، مهار تورم، رشد تولید، جهش تولید با مشارکت مردم، سرمایه گذاری برای تولید حکایت از تاکید امام شهیدمان بر مسئله تولید دارد.