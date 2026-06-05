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تسهیل حمل و نقل کالا و مسافر با افتتاح پل بزرگ حرمک زاهدان

پل حرمک با ۲۵۰ میلیارد تومان در محور زابل ـ زاهدان، پروژه‌ای راهبردی برای توسعه ترانزیت شرق کشور افتتاح شد.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۳/۱۵- ۱۷:۲۰
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برچسب ها: سیستان و بلوچستان ، افتتاح پل ، ترانزیت کالا
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