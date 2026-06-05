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امام جمعه چهاربرج گفت: رکن حضور مردم، همواره اصل اساسی جمهوری اسلامی بوده است و آنچه دشمن را در همه صحنهها شکست داده، حضور مردم در میدان و ایستادگی ملت ایران بوده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، حجتالاسلام جلالی در خطبههای نماز جمعه این هفته چهاربرج با اشاره به سالگرد قیام خونین ۱۵ خرداد، اظهار کرد: ۱۵ خرداد روز قیام ملت ایران علیه سیاستهای آمریکایی شاه ملعون است.
امام جمعه چهاربرج افزود: پس از اعتراض امام خمینی (ره) به اصلاحات آمریکایی شاه و حمله رژیم به فیضیه، صدای اعتراض مردم در شهرهای مختلف بلند شد و با انتشار خبر بازداشت، بازار تهران تعطیل شد و مردم در تهران، قم، اراک و برخی شهرهای دیگر به خیابانها ریختند و قیام ۱۵ خرداد شکل گرفت.
وی با بیان اینکه امام خمینی (ره)، ۱۵ خرداد را «یومالله» خواندند، گفت: امام راحل قیام مردم را مایه رشد آنان، نقطه عطف تاریخ و خمیرمایه نهضت اسلامی میدانست و با نفی ملی بودن قیام ۱۵ خرداد، آن را قیامی قرآنی و اسلامی نامید که شهادتطلبی مردم آن را پدید آورد.
جلالی در ادامه به سربلندی ملت ایران در سه دفاع مقدس اشاره و تصریح کرد: ملت بزرگ ایران، در روند دشمنی ۴۷ساله دشمنان علیه جمهوری اسلامی ایران، انواع توطئهها، فتنهها و تجاوزات دشمن را تجربه کرده و سه دفاع مقدس را در نهایت صلابت و البته مظلومیت پشت سر گذاشته است.
امام جمعه چهاربرج افزود: دشمن در همه این مقاطع ابتدا با قدرت نظامی و وعده پیروزی وارد میدان شده، اما در دستیابی به اهداف خود ناکام مانده است و در جریان جنگ اخیر نیز موضوعاتی همچون تسلیم شدن ایران، تجزیه کشور و تغییر حکمرانی مطرح شد، اما دشمن در تمامی اهداف و راهبردهای خود شکست خورد و پس از ناکامی در تهدیدها و فشارها، اکنون دشمن موضوع مذاکره را مطرح میکند.
وی گفت: این تحمیل شکستها به دشمن و هزینههای مادی برای آنها، تنها بازتاب کوچک و ناچیزی از جوشش خشم مقدسی است که از بطن خون پاک رهبر شهید و سایر شهدای عزیز این مکتب برخاسته؛ جوششی که همچون آتشفشانی الهی، ارکان سُست نظام سلطه را هدف گرفته و تا ریشهکن ساختن کامل غده سرطانی، آرام نخواهد گرفت.
جلالی با بیان اینکه حقّ و حقیقت در تمام حالات جدید و تازه است گر چه مدّتی بر آن گذشته باشد و باطل همیشه پست و بیاساس است گر چه افراد بسیاری از آن حمایت کنند، اظهار کرد: خون شهیدان، حقیقت حق را بازآفرینی کرد تا جهان بداند عصر استکبار سپری شده و دوران «وَ نُرِیدُ أَن نَّمُنَّ عَلَی الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الْأَرْضِ» فرا رسیده است.
امام جمعه چهاربرج با اشاره به اینکه حضور مردم؛ رکن شکستناپذیری جمهوری اسلامی است، تصریح کرد: رکن حضور مردم، همواره اصل اساسی جمهوری اسلامی بوده است و آنچه دشمن را در همه صحنهها شکست داده، حضور مردم در میدان و ایستادگی ملت ایران بوده است.
وی گفت: دشمنی جمهوری اسلامی با استکبار، آمریکا و رژیم صهیونیستی ریشه در مبانی اعتقادی و قرآنی دارد، این تقابل پایانپذیر نیست، زیرا در قاموس ملت رشید ایران، دوستی با دشمنان خدا و مستکبرین و طاغوتها جایی ندارد.
جلالی با اشاره به اینکه ملت ایران هرگز جنایتها و ظلمهای آمریکا را فراموش نخواهد کرد، اظهار کرد: از این رو حتی اگر مذاکرهای صورت گیرد، هدف آن آشتی با آمریکا نیست، بلکه احقاق حقوق ملت ایران است.
امام جمعه چهاربرج با بیان اینکه جمهوری اسلامی از موضع قدرت با طرف مقابل سخن میگوید، گفت: از این رو اگر نظام اسلامی بر اساس منطق و مصالح کشور وارد مذاکره میشود، این اقدام به معنای ضعف یا استیصال نیست؛ بلکه امروز ایران در موقعیت قدرت قرار دارد و دشمن در دستیابی به اهداف، راهبردها و روشهای خود شکستخورده است.
وی با اشاره به اینکه ایران با تکیه بر وعدههای الهی، حمایت و پشتیبانی ملت و توان داخلی نیروهای مسلح خود، از موضع اقتدار عمل میکند، افزود: طبیعتاً مذاکره تنها گزینه جمهوری اسلامی نیست و گزینه اصلی او، مردم و حضور ملت در صحنه و توان نیروهای مسلح است؛ بنابراین مذاکرهکنندگان باید با آرامش، اعتماد به نفس و احساس پیروزی پای میز مذاکره حاضر شوند، اما سرنوشت کشور را به مذاکرات گره نزنند.
جلالی تصریح کرد: در آستانه صدمین شب، وظیفه همگانی تداوم این ایستادگی، حفظ وحدت بر محور ایمان و میهن، و خدمترسانی صادقانه به مردم است چرا که خستگی و توقف در قاموس این ملت وجود ندارد.