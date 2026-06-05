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۱۱۶ طرح فعال آب و فاضلاب در استان کردستان با سرمایهگذاری ۱۴ هزار میلیارد ریالی در حال اجراست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، به گفته مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کردستان، از این تعداد ۳۰ پروژه شهری، ۶۳ پروژه روستایی و ۲۳ پروژه نیز در بخش فاضلاب در دست اجرا قرار دارد.
هدف این طرحها، تقویت تأمین آب شرب پایدار، توسعه شبکه فاضلاب، ارتقای شاخصهای بهداشتی و بهبود خدماترسانی به مشترکان است.
در حال حاضر بیش از ۶۱۲ هزار مشترک آب و ۴۵۶ هزار مشترک فاضلاب در استان از خدمات این شرکت بهرهمند هستند.