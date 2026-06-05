جام قهرمانی کشتی جهان ۲۰۱۵ به ایران رسید
جام قهرمانی رقابتهای کشتی آزاد جهان ۲۰۱۵ آمریکا پس از دو سال پیگیری مستمر فدراسیون کشتی، به حسن رنگرز تحویل داده شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، جام قهرمانی رقابتهای کشتی آزاد جهان ۲۰۱۵ آمریکا پس از دو سال پیگیری مستمر فدراسیون کشتی، در حاشیه رقابتهای رنکینگ مغولستان از سوی اتحادیه جهانی کشتی به حسن رنگرز نماینده فدراسیون تحویل داده شد.
تیم ملی کشتی آزاد ایران در رقابتهای قهرمانی جهان ۲۰۱۵ آمریکا با کسب ۲ نشان نقره و ۲ نشان برنز با ۴ امتیاز اختلاف نسبت به روسیه، عنوان نایبقهرمانی جهان را به دست آورده بود، اما پس از مثبت اعلام شدن تست دوپینگ عبدالسلام گادیسوف، آزادکار روس و دارنده نشان نقره وزن ۹۷ کیلوگرم این مسابقات، نتایج و ردهبندی تیمی این رقابتها مورد بازنگری قرار گرفت.
بر این اساس و با اعمال تغییرات در امتیازات تیمی، تیم ملی کشتی آزاد ایران با ۴۹ امتیاز به عنوان قهرمانی جهان دست یافت و تیمهای گرجستان و روسیه نیز به ترتیب با ۴۶ و ۴۴ امتیاز به ترتیب در جایگاههای دوم و سوم قرار گرفتند.
فدراسیون کشتی در دو سال گذشته با پیگیری مستمر و مکاتبات متعدد با اتحادیه جهانی کشتی، موفق شد جام قهرمانی این رقابتها را دریافت کند. این عنوان، هفتمین قهرمانی تاریخ کشتی آزاد ایران در رقابتهای جهانی محسوب میشود.
همچنین فدراسیون کشتی در حال پیگیری دریافت کاپ نایبقهرمانی رقابتهای جهانی ۲۰۲۴ آلبانی و مدال نقره محمد نخودی از اتحادیه جهانی کشتی است. در پی مثبت شدن تست دوپینگ کشتیگیر گرجستانی، مدال برنز محمد نخودی به نقره ارتقا یافته و جایگاه تیمی ایران نیز دستخوش تغییر شده است.
تیم ملی کشتی آزاد ایران از سال ۲۰۲۱ تاکنون برای نخستین بار در تاریخ خود، پنج سال متوالی بر سکوی تیمی رقابتهای جهانی ایستاده است.