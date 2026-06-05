ماموستا عبدالسلام امامی، امام جمعه مهاباد، با اشاره به سالروز ارتحال بنیانگذار انقلاب اسلامی، امام خمینی (ره) را شخصیتی ماندگار و رهبری مردمی دانست که تمام عمر خود را در مسیر خدمت به اسلام و مسلمانان سپری کرد و هرگز در برابر وسوسه‌های دنیوی تسلیم نشد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، ماموستا عبدالسلام امامی در خطبه‌های نماز جمعه امروز در مهاباد، با گرامی‌داشت یاد و خاطره امام خمینی (ره)، به بررسی جایگاه بی‌نظیر ایشان پرداخت.

او با اشاره به استقبال میلیونی مردم در زمان بازگشت ایشان به کشور و همچنین مراسم تشییع پیکر مطهر ایشان، این شکوه را نشانه‌ای از جایگاه والای این رهبر دینی و سیاسی در میان ملت ایران و جهان اسلام دانست.

امام جمعه مهاباد در بخشی از سخنان خود با اشاره به سوابق مبارزاتی امام راحل، افزود: یکی از اقدامات بزرگ ایشان در تاریخ اسلام، واکنش قاطع و محکمی بود که در برابر توهین به پیامبر اکرم (ص) نشان دادند؛ در حالی که جهان روزه سکوت گرفته بود، امام خمینی (ره) تنها کسی بود که این توهین را با صلابت محکوم کرد.

او همچنین تأکید کرد که امام خمینی (ره) شخصیتی بود که در برابر وسوسه‌های مال‌اندوزی و قدرت تسلیم نشد و تمام عمر خود را وقف خدمت به دین اسلام کرد. ماموستا امامی در ادامه افزود: دشمنان همواره در پی بازداشت و تسلیم کردن رهبر ما بودند، اما ملت ایران و مسلمانان هرگز در برابر فشار‌ها و تهدید‌ها عقب‌نشینی نخواهند کرد؛ چرا که فرهنگ اسلام، فرهنگ ایستادگی و مقاومت است.

در پایان، امام جمعه مهاباد با یادآوری جایگاه نماز به عنوان مهم‌ترین پیوند میان بندگان و خداوند، از مسلمانان خواست تا با آمادگی روحی و ظاهری و نیت خالصانه، این فریضه الهی را به جا آورند.