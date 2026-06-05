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مراسم پرفیض دعای ندبه امروز جمعه با حضور گسترده زائران ایرانی در مکه مکرمه و در فضایی سرشار از معنویت و انس با حضرت ولیعصر (عج) برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از پایگاه اطلاعرسانی حج، همزمان با صبح جمعه، مراسم معنوی دعای ندبه در هتلهای محل اسکان زائران ایرانی در مکه مکرمه برگزار شد و زائران بیتالله الحرام با زمزمه فرازهای این دعای شریف، ارادت خود را به ساحت مقدس حضرت صاحبالزمان (عج) ابراز کردند.
این مراسم در هتلهای افاد الضیافه، ارکان بکه، مکارمامالقری و بلد الطیب با حضور زائران ایرانی برگزار شد.
در این محافل معنوی، حاج حمید رمضانپور، حاج حسن شالبافان و حاج محمد حیدریزاده به قرائت دعای پرفیض ندبه پرداختند و فضای هتلهای محل اسکان زائران را با یاد و نام حضرت ولیعصر (عج) معطر کردند.
برگزاری این مراسم معنوی در کنار دیگر برنامههای فرهنگی و عبادی، زمینه بهرهمندی هرچه بیشتر زائران ایرانی از فضای روحانی سرزمین وحی را فراهم کرده است.