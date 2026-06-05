وزیر کشور در حاشیه اجلاس وزرای کشور عضو سازمان همکاری شانگهای، با وزیر امور داخلی و امنیت عمومی قرقیزستان دیدار کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از مرکز اطلاع رسانی وزارت کشور، اسکندر مؤمنی در دیدار با اولان نیاز بکوف وزیر امور داخلی و امنیت عمومی قرقیزستان ضمن تقدیر از حمایت قرقیزستان از جمهوری اسلامی ایران در جنگ با دشمن آمریکایی صهیونیستی و ارسال کمک‌های بشردوستانه، انتخاب این کشور را به عنوان عضو غیر دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد تبریک گفت.

آقای مؤمنی در مورد همکاری‌های دوجانبه بین دو کشور گفت: پیشنهاد ما این است که در گام اولیه کارگروه مشترک بین دو وزارتخانه بر اساس توافقنامه مشترک ایجاد شود؛ پیش نویس این توافقنامه ارسال شده و امیدوار هستیم که به تصویب برسد.

وزیر کشور این سند را نقشه راه همکاری بین دو کشور در امور مرز، جرایم سازمان یافته و مبارزه با مواد مخدر دانست.

آقای مؤمنی با اشاره به افزایش فعالیت داعش و سایر گروه‌های تروریستی گفت: تروریسم مرز ندارد و همه را درگیر می‌کند؛ ما آمادگی داریم که تجربیات خود را در خصوص مبارزه با تروریسم به اشتراک بگذاریم.

وی با اظهار امیدواری درباره لغو روادید قرقیزستان برای ایرانیان گفت: این امر رفت و آمد شهروندان را که موجب توسعه همکاری‌ها می‌شود تسهیل خواهد کرد.

اولان نیاز بکوف نیز در این دیدار ضمن ابراز تسلیت شهادت شماری از هموطنانمان در جنگ تحمیلی اخیر و همدردی با ملت ایران گفت: امیدواریم ایران قهرمانانه در مقابل دشمنانش بایستد.

وزیر امور داخلی و امنیت عمومی قرقیزستان حضور جمهوری اسلامی ایران در سازمان همکاری شانگهای و فرصت‌های حاصل شده برای همکاری‌ها را مغتنم دانست و گفت: دیدار امروز به ما این امکان را می‌دهد که اهداف آینده را در مورد همکاری‌های دوجانبه مشخص کنیم.

وی با بیان اینکه امروز هر دو وزارتخانه بایستی به یک سطح کیفی قوی برسند افزود: در زمینه مبارزه با تروریسم و افراط‌گرایی، مبارزه با قاچاق مواد مخدر خصوصاً مواد مخدر صنعتی و همچنین جرایم سایبری نیاز به همکاری بیشتر داریم.

اولان نیاز بکوف تاکید کرد: مطمئنم این دیدار باعث گسترش همکاری و افزایش احترام متقابل نسبت به گذشته خواهد شد.