معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی مطرح کرد؛
نهضت مشروطه باید به زبان نسل جدید بازخوانی شود
معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی با تاکید بر ضرورت بهره گیری از شیوههای نوین در معرفی رویدادهای تاریخی گفت:نهضت مشروطه باید به زبان نسل جدید بازخوانی شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی،
محمدزاده در جلسه ستاد هماهنگی برگزاری یکصد و بیستمن سالروز نهضت مشروطه با اشاره به جایگاه میراث تاریخی و تمدنی ایران در تقویت انسجام اجتماعی اظهار کرد:سرمایههای معنوی و تاریخی کشور در کنار ظرفیتهای مادی مهمترین پشتوانه هویت ملی و عامل پیوند میان اقشار مختلف جامعه هستند.
محمدزاده افزود:همبستگی و همدلی ملی ایرانیان ریشه در فرهنگی دیرینه و میراثی غنی دارد و همین پشتوانه تاریخی، قدرت معنایی و سرمایه اجتماعی کشور را شکل داده است ظرفیتی که در بزنگاههای مختلف تاریخی نقش تعیین کنندهای در حفظ وحدت و اقتدار ملی ایفا کرده است.
وی با اشاره به جایگاه نهضت مشروطه در تاریخ معاصر ایران، این حرکت را نمادی از تلاش ملت ایران برای استقرار قانون، مشارکت عمومی و صیانت از منافع ملی دانست و گفت: نهضت مشروطه و مجاهدتهای آزادی خواهان آن، بخشی از حافظه تاریخی و سرمایه فکری ملت ایران است که باید بیش از پیش مورد توجه و بازخوانی قرار گیرد.
معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی تاکید کرد: پاسداشت رویدادهایی مانند نهضت مشروطه صرفاً بزرگداشت یک واقعه تاریخی نیست، بلکه فرصتی برای بازتعریف و انتقال ارزشهای بنیادین هویت ایرانی به نسلهای آینده است.
وی با تاکید بر ضرورت بهره گیری از شیوههای نوین در معرفی رویدادهای تاریخی گفت: لازم است مفاهیم و پیامهای نهضت مشروطه با زبانی متناسب با نسل جدید و در چارچوب نیازهای امروز جامعه بازتولید شود تا این میراث ارزشمند بتواند الهامبخش الگوهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نسل جوان باشد
گفتنی است در این نشست آخرین برنامه ریزیها و هماهنگیهای مربوط به برگزاری آیین بزرگداشت یکصد و بیستمین سالروز نهضت مشروطه مورد بررسی قرار گرفت و اعضای ستاد برگزاری گزارشی از برنامههای فرهنگی، هنری و علمی پیشبینی شده برای این رویداد ارائه کردند.
بر اساس تصمیمات اتخاذ شده، آیین بزرگداشت امسال با عنوان نهضت مشروطه؛ قانون و آزادی روز ۱۴ مرداد ماه همزمان با سالروز صدور فرمان مشروطیت، برگزار خواهد شد. همچنین بر ضرورت هماهنگی دستگاههای اجرایی و فرهنگی برای تامین زیرساختهای فنی، اطلاع رسانی و پشتیبانی این رویداد تاکید شد.