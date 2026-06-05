به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، پیاده‌راه مرکزی شهرستان خوی شاهد حضور حماسی و پرشور مردم ولایت‌مداری بود که نود و ششمین اجتماع شبانه خود را با شکوهی مضاعف برگزار کردند.

در این آیین معنوی که با هدف پاسداشت شعائر الهی و تبیین جایگاه والای ولایت برگزار شد، اقشار مختلف مردم دارالمؤمنین خوی، از پیر و جوان با تجمعی انبوه در قلب شهر، عشق و ارادت قلبی خود را به ساحت مقدس امیرالمؤمنین حضرت علی (ع) به نمایش گذاشتند.

این حرکت خودجوش و مردمی که اکنون به نود و ششمین ایستگاه خود رسیده است، به مناسبت عید غدیر با برنامه‌های متنوع فرهنگی، مدیحه‌سرایی و تبیین آموزه‌های غدیر همراه بود. حضور چشم‌گیر خانواده‌ها و نوجوانان در این اجتماع، جلوه‌ای از انتقال نسل به نسل تفکر غدیر و میثاق با ولایت را به تصویر کشید.

سخنرانان و ذاکران اهل‌بیت (ع) در این مراسم با اشاره به اهمیت واقعه غدیر به عنوان استمرار مسیر نبوت، بر لزوم حفظ وحدت و بصیرت در سایه‌سار ولایت تاکید کردند.

شهرستان خوی با برگزاری مستمر این اجتماعات شبانه، الگویی از پویایی فرهنگی و مذهبی را ارائه داده است که در نود وششمین نوبت خود، با تقارن با عید غدیر، به یکی از پرشکوه‌ترین تجمعات سال جاری تبدیل شد.