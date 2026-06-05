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معاون گردشگری کردستان از صدور موافقت اصولی برای ۶ طرح گردشگری در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، وطندوست گفت: این طرحها از میان ۱۴ پروژه بررسیشده در کمیته فنی انتخاب شدهاند.
وی افزود: طرحهای مصوب شامل مجتمعها و واحدهای بومگردی در سقز، مریوان و سنندج است.
به گفته معاون گردشگری کردستان، مجموع سرمایهگذاری این پروژهها ۱۱۵ میلیارد تومان و اشتغالزایی آنها ۶۵ نفر است.
وی تأکید کرد: توسعه زیرساختهای گردشگری در کردستان با هدف رونق اقتصادی و جذب گردشگر ادامه دارد.