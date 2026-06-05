به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، وطن‌دوست گفت: این طرح‌ها از میان ۱۴ پروژه بررسی‌شده در کمیته فنی انتخاب شده‌اند.

وی افزود: طرح‌های مصوب شامل مجتمع‌ها و واحد‌های بوم‌گردی در سقز، مریوان و سنندج است.

به گفته معاون گردشگری کردستان، مجموع سرمایه‌گذاری این پروژه‌ها ۱۱۵ میلیارد تومان و اشتغال‌زایی آنها ۶۵ نفر است.

وی تأکید کرد: توسعه زیرساخت‌های گردشگری در کردستان با هدف رونق اقتصادی و جذب گردشگر ادامه دارد.