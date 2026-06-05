روستای محمدآباد عرب‌های ورامین به عنوان یکی از سه ستون اصلی قیام خونین ۱۵ خرداد سال ۴۲، نقشی تاریخی و سرنوشت‌ساز در تثبیت اراده ملت و شکل‌گیری نطفه انقلاب اسلامی ایفا کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در ۱۵ خرداد سال ۴۲؛ اهالی روستای محمدآباد عرب‌های ورامین در کنار مردم ورامین و پیشوا، یکی از سه خاستگاه موثر در قیام مردمی ۱۵ خرداد سال ۴۲ دشت ورامین بودند؛ روستایی که اهالی آن نقشی به عظمت وسعت این واقعه تاریخی ایفا کردند و زمینه‌ساز شکل‌گیری انقلاب اسلامی و تثبیت اراده ملت در برابر استبداد و سلطه شدند و دو شهید در این قیام تقدیم انقلاب کردند.