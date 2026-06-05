غلامعلی حدادعادل، حسن خجسته، اعضای دفتر حفظ و نشر آثار رهبر شهید انقلاب همراه با جمعی از اهالی و اصحاب رسانه با حضور در منزل شهیدان سعید صاحبدل و اکبر خاجی یاران و همراهان دیرین رهبر شهید انقلاب به مقام این شهیدان والا مقام و خانواده معزز ایشان ادای احترام کردند.

دیدار با خانواده شهیدان همراه دیرین رهبر شهید انقلاب دیدار با خانواده شهیدان همراه دیرین رهبر شهید انقلاب دیدار با خانواده شهیدان همراه دیرین رهبر شهید انقلاب دیدار با خانواده شهیدان همراه دیرین رهبر شهید انقلاب دیدار با خانواده شهیدان همراه دیرین رهبر شهید انقلاب دیدار با خانواده شهیدان همراه دیرین رهبر شهید انقلاب دیدار با خانواده شهیدان همراه دیرین رهبر شهید انقلاب

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ غلامعلی حدادعادل، حسن خجسته، اعضای دفتر حفظ و نشر آثار رهبر شهید انقلاب همراه با جمعی از اهالی و اصحاب رسانه با حضور در منزل شهیدان سعید صاحبدل و اکبر خاجی یاران و همراهان دیرین رهبر شهید انقلاب به مقام این شهیدان والا مقام و خانواده معزز ایشان ادای احترام کردند.

شهیدان سعید صاحبدل و اکبرخاجی همراه با رهبر شهید انقلاب، در اولین روز جنگ رمضان در اثر حمله آمریکایی صهیونیستی به شهادت رسیدند.

پویش اول خانواده شهدا به دعوت رهبر انقلاب، حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای، با هدف دیدار و تکریم خانواده‌های معظم شهدا شکل گرفته است. ایشان در پیام نوروزی سال ۱۴۰۵ تأکید کردند: مردم هر محله، دیدار‌های سال نو خود را با تکریم شهدای همان محل آغاز کنند.