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بر اساس اعلام اداره کل هواشناسی، وضعیت جوی استان فردا شنبه نسبتاً آرام و پایدار خواهد بود و آسمان در بیشتر مناطق صاف تا کمی ابری پیشبینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، اما از صبح روز یکشنبه با عبور یک موج زودگذر از منطقه، شرایط جوی بهتدریج تغییر خواهد کرد.
در این روز افزایش پوشش ابر، وزش باد گاهی شدید و از بعدازظهر رگبار باران همراه با رعد و برق در سطح استان انتظار میرود.
همچنین با فعالیت این سامانه بارشی، کاهش نسبی دما برای روز یکشنبه پیشبینی شده است.
طبق پیشبینیها، روزهای دوشنبه و سهشنبه مجدداً شرایط جوی در استان پایدار خواهد شد.