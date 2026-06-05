به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ امام جمعه اراک در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با اشاره به قیام ۱۵ خرداد، این رویداد را نقطه عطفی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران دانست.

آیت‌الله قربانعلی دری نجف‌آبادی با بیان اینکه امام خمینی (ره) در روز عاشورای سال ۱۳۴۲ در سخنرانی خود خطاب به شاه، خواستار خروج وی از کشور شد، گفت: این سخنرانی تودهنی بزرگی به شاه و درباریان بود و نشان‌دهنده آغاز جدی مبارزه با رژیم پهلوی به شمار می‌رفت.

نماینده ولی‌ّفقیه افزود: امام خمینی (ره) از همان زمان نسبت به خطر رژیم صهیونیستی هشدار می‌دادند و آن را رژیمی جنایتکار معرفی می‌کردند که از حمایت آمریکا برخوردار است، همچنین فرقه بهاییت را از عوامل و مزدوران این جریان دانستند.

امام جمعه اراک با اشاره به وقایع پس از این سخنرانی، گفت: به دنبال دستگیری امام (ره) توسط ساواک با هدف محاکمه و اعدام ایشان، در روز ۱۵ خرداد مردم شهر‌های تهران، ورامین، قم و دیگر نقاط کشور به خیابان‌ها آمدند و با شعار «یا مرگ یا خمینی» حمایت خود را از رهبر خود اعلام کردند که این حرکت مردمی در نهایت موجب عقب‌نشینی شاه و ساواک شد.

او در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اهمیت علم و دانش همراه با تقوا، افزود: علم، ایمان و معرفت باید در کنار یکدیگر قرار گیرند تا جامعه به تعالی واقعی دست یابد.

او همچنین با اشاره به عید غدیر، این عید را نماد عزت، شرف و اداره جامعه به دست امیرالمؤمنین علی (ع) دانست و گفت: در سایه شجره طیبه امامت و ولایت، همه امور بر مبنای تقوا، ایمان و عدالت استوار خواهد بود و خانواده‌ها نیز به سمت الگوی فاطمی و علوی حرکت خواهند کرد.

خطیب جمعه اراک افزود: غدیر ادامه فرهنگ پیامبر اکرم (ص) و تداوم خط خاتم‌الانبیا (ص) و قرآن کریم است.

آیت‌الله نجف‌آبادی ابراز داشت: آنچه در برابر رژیم صهیونیستی ایستادگی کرده، روحیه ایثار، عشق به شهادت، ایمان، قرآن و ولایت است و شهادت از بزرگ‌ترین و متعالی‌ترین ارزش‌های انسانی به شمار می‌رود.