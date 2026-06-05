به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رئیس اداره حفاظت محیط زیست اشنویه از نظارت بر روند نمونه‌برداری واحد‌های تولیدی و صنعتی توسط آزمایشگاه معتمد محیط زیست در این شهرستان خبر داد.

کریم خضری گفت: کارشناسان اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اشنویه با هدف نظارت بر عملکرد آزمایشگاه معتمد محیط زیست، از روند نمونه‌برداری و پایش واحد‌های تولیدی و صنعتی بازدید کردند.

وی افزود: نمونه‌برداری و پایش واحد‌های تولیدی و صنعتی مستقر در شهرستان از جمله فعالیت‌های مستمر و مهم این اداره به شمار می‌رود و در صورت مشاهده هرگونه تخلف در حوزه آلایندگی، مطابق ضوابط و مقررات قانونی با واحد‌های متخلف برخورد خواهد شد.

خضری اظهار کرد: یکی از وظایف اصلی سازمان حفاظت محیط زیست، نظارت بر عملکرد آزمایشگاه‌های معتمد محیط زیست است و ارائه گزارش‌های خوداظهاری از سوی کارخانه‌ها و واحد‌های تولیدی و صنعتی در راستای شناسایی منابع آلاینده و کاهش بار آلودگی آنها، بر اساس تبصره ۴ ماده ۱۱ قانون هوای پاک انجام می‌شود.

وی ادامه داد: نتایج حاصل از پایش‌ها و نمونه‌برداری‌های انجام شده، نقش مؤثری در ارزیابی عملکرد زیست‌محیطی واحد‌های صنعتی و اتخاذ تصمیمات لازم برای کنترل و کاهش آلایندگی‌ها دارد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست اشنویه خاطرنشان کرد: در شهرستان اشنویه هفت واحد تولید شن و ماسه، دو واحد تولید آسفالت و سایر واحد‌های مشمول خوداظهاری به‌صورت مستمر تحت پایش و نظارت زیست‌محیطی قرار دارند.