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۱۵ خرداد ۴۲، سرآغاز مقاومت بی‌امان ایران

ایستادگی امروز ملت ایران در برابر تجاوزات دشمن، امتداد همان فریاد خونین ۱۵ خرداد سال ۱۳۴۲ است.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۳/۱۵- ۱۷:۰۳
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برچسب ها: قیام ۱۵ خرداد ، ایستادگی مردم ایران ، جنگ تحمیلی
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