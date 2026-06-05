امام جمعه خوی با تأکید بر رعایت تقوای الهی، حفظ وحدت و انسجام ملی، خواستار تلاش بیشتر مسئولان برای رفع مشکلات مردم و تحقق مطالبات عمومی شد.

امام جمعه خوی بر تقویت وحدت، تقوا و خدمت‌رسانی به مردم تاکیدکرد

امام جمعه خوی بر تقویت وحدت، تقوا و خدمت‌رسانی به مردم تاکیدکرد

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، امام جمعه خوی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با تأکید بر رعایت تقوای الهی، حفظ وحدت و انسجام ملی، خواستار تلاش بیشتر مسئولان برای رفع مشکلات مردم و تحقق مطالبات عمومی شد.

حجت‌الاسلام حجت قاسم‌خانی امام جمعه شهرستان خوی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته خوی در مصلای امام خمینی (ره) با توصیه نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، بر ضرورت توجه به آموزه‌های دینی در زندگی فردی و اجتماعی تأکید کرد.



وی با اشاره به شرایط کنونی کشور و منطقه، وحدت، همدلی و ولایت‌مداری را از مهم‌ترین عوامل اقتدار نظام اسلامی دانست و گفت: ملت ایران همواره با تکیه بر ایمان و انسجام ملی در برابر توطئه‌ها و فشار‌های دشمنان ایستادگی کرده است.

امام جمعه خوی با تأکید بر ضرورت امیدآفرینی در جامعه افزود: مسئولان باید با روحیه جهادی و تلاش مضاعف برای حل مشکلات مردم و بهبود شرایط معیشتی گام‌های مؤثرتری بردارند.

حجت‌الاسلام قاسم‌خانی با گرامیداشت مناسبت‌های مذهبی و انقلابی، ترویج فرهنگ ایثار، مقاومت و پایبندی به ارزش‌های اسلامی را از ضرورت‌های جامعه امروز برشمرد.