به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ نماینده ولی فقیه در مازندران در خطبه‌های امروز نماز جمعه ساری با بیان اینکه رهبری در پایان پیام هشداری به مردم عزیز و مسئولین دادند و فرمودند: دشمن خبیث حال که مصاف با نیرو‌های مسلح شما دچار شکست شده، در جنگ ترکیبی بر دو نقطه متمرکز شده است یکی تاب‌آوری مردم و دیگری ایجاد خطا در دستگاه محاسباتی مسئولان کشور.



آیت االه محمدی لایینی افزود: ابزرا اصلی دشمن کاشت، بذر تردید، یاس، ترس، بدگمانی و اختلاف است و در این باره نقش مسئولان بسیار مهم است، زیرا هر اقدامی که موجب بدبینی و سرخوردگی آحاد مردم شود نوعی کمک به دشمن این کشور و مردمانش محسوب می‌شود.

وی گفت:مردم عزیزمان نه تنها تاب‌آوری و تحمل انقلابی خود را حفظ و تقویت می‌کنند، بلکه دشمن را بی‌تاب کرده و تسلیم، شکست و فرار ذلت‌بار را به دشمن تحمیل خواهند کرد.



امام جمعه ساری در بخش دیگری از سخنان خود افزود: مقام معظم رهبری گوشه‌هایی از ویژگی امام راحل را در پیام روز گذشته خود مطرح فرمودند: قیام برای خدا زیربنای مکتب امام است، به تعبیر رهبر شهید آن دست قدرتمندی که توانست اقیانوس عظیم ملت را به تلاطم دربیاورد شخصیت فولادی، دل مطمئن و زبان ذوالفقارگونه امام بزرگوار و خمینی عظیم بود.

از جمله اصول تکرارشونده این بود که ملت ایران ملت مومن، باهوش و شجاع است و اینکه مردم صاحبان اصلی این کشور هستند و هر تحول صحیحی را که دنبال کنند می‌توانند رقم زنند شعار "ما می‌توانیم" را در عرصه‌های مختلف عینیت بخشند.