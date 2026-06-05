جنگ تشخیص؛ هوش مصنوعی در برابر تخصص پزشکان
پژوهشگران پزشکی در حالی که از توانایی خیرهکننده ابزارهای هوش مصنوعی در کاهش خطاهای تشخیصی و درمانی خبر میدهند، نسبت به «پاسخهای خطرناک» و احتمال آسیب به بیماران هشدار دادند.
به گزارش خبرگزای صداوسیما
و به نقل از مجله نیچر، نتایج اخیر در حوزه پزشکی دیجیتال، چشمانداز امیدوارکنندهای را ترسیم میکند؛ بهطوریکه در مطالعهای در نایروبی، استفاده از ابزار AI Consult منجر به کاهش ۱۶ درصدی خطاهای تشخیصی و ۱۳ درصدی خطاهای درمانی در پزشکان شد.
با این حال، کارشناسانی چون «رودمان» هشدار میدهند که عملکرد بالای این سیستمها در محیطهای آزمایشگاهی، لزوماً به معنای ایمنی آنها در زندگی واقعی و مراقبتهای بالینی نیست و ادغام این ابزارها در نظام سلامت نیازمند آزمونهای بالینی استوار است.
در همین راسته، شرکت گوگل در حال پیشبرد پروژهای تحت عنوان «کاوشگر هوش پزشکی بیانگر» است تا با جذب شرکتکنندگانی از سراسر آمریکا، شواهدی مستحکم در مقیاس بزرگ برای ارزیابی کارایی این فناوری جمعآوری کند.
اما در کنار این پیشرفتها، زنگ خطر ایمنی به شدت به صدا درآمده است. «وو»، پژوهشگری که بر ارزیابی آسیبهای پزشکی تمرکز دارد، از تجربیات تکاندهندهای در مواجهه با پاسخهای خطرناک مدلهای زبانی خبر داد.
یافتههای اولیه او که در دسامبر ۲۰۲۵ منتشر شد، نشان میدهد که در میان ۳۱ مدل زبانی مورد بررسی، احتمال ارائه توصیههایی که منجر به «آسیب جدی» شوند، در حدود ۲۲ درصد بوده است.
وی پیشنهاد داده است که گزارشهای مربوط به هوش مصنوعی پزشکی، مشابه داروها، باید شامل گزارش «رویدادهای نامطلوب» باشد و صرفاً به بیان نمرات دقت بسنده نشود.
در نهایت، متخصصانی نظیر «کاراندیپ سینگ» از دانشگاه کالیفرنیا، معتقدند هوش مصنوعی هرگز جایگزین پزشک نخواهد شد، بلکه به عنوان یک ابزار کمکی در گروههای مراقبتی ادغام خواهد شد. به باور وی، «رابطه مبتنی بر اعتماد میان پزشک و بیمار» قلمرویی است که همواره در اختیار انسان باقی خواهد ماند و فناوری تنها میتواند بار کاری پزشکان را کاهش داده یا دسترسی افراد در مناطق دورافتاده به خدمات پزشکی را تسهیل کند.