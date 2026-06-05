به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهکیلویه و بویراحمد، حکمت‌الله همتی‌نژاد گفت: هندوانه و کدو بیشترین سهم را در کشت بهاره امسال به خود اختصاص داده‌اند.

وی افزود: بر اساس آمار ثبت شده، ۱۵۴ هکتار هندوانه، ۱۱۰ هکتار کدو، ۲۰ هکتار گوجه‌فرنگی، ۲۰ هکتار ذرت دانه‌ای، ۱۸ هکتار پیاز، ۱۰.۴۵ هکتار لوبیا و ۱۰ هکتار خربزه در سطح مزارع شهرستان کشت شده است.

مدیر جهاد کشاورزی کهگیلویه ادامه داد: همچنین هفت هکتار خیار، ۳.۵ هکتار کلم و یک هکتار فلفل نیز در اراضی کشاورزی شهرستان زیر کشت رفته است.