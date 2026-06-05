به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، امام جمعه باروق در خطبه‌های نماز جمعه ، امام کاظم علیه السلام را نماد مبارزه با طاغوت و حاکمان جور دانست و افزود: امام موسی بن جعفر علیه السلام، در بیانات خود در مقابل هارون، مواضع به حق سیاسی اسلام را تشریح و او را غاصب خلافت می‌نامید و شیعیان را ضد طاغوت تربیت می‌کرد که آرزوی مرگ برای ظالمان داشته باشند.

حجت‌الاسلام کبیری در تشریح پیام رهبر معظم انقلاب به مناسبت سالروز رحلت امام خمینی ره گفت: این پیام در سه بخش قابل بررسی است بخش اول مکتب و قیام لله امامین بود و باعث شکل گیری انقلاب و ماندگاری نظام شد، دومی به نقش بی بدیل مردم که صاحبان انقلاب و کشور هستند و سومی هم کید دشمن برای تاب آوری مردم و ایجاد خطا در محاسبات مسئولین است.

وی در ادامه گفت: نقش مسئولان در صیانت ازدست آورد‌های جنگ تحمیلی سوم، مهم است و هر گونه اقدامی که موجب بدبینی و سرخوردگی آحاد مردم شود، نوعی کمک به دشمن این کشور و مردمانش محسوب می‌گردد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در ادامه گفت: حزب الله امروز تاوان دفاع از ایران را می‌دهد و باید لبنان خط قرمز ایرانیان باشد و نباید حزب الله در مقابل دولت غرب زده اش و اسرائیل خونخوار تنها بماند.

وی افزود: خاک لبنان، خاک ایران است؛ همانطور که تجاوز به خاک ایران، پاسخ دندان شکن، داده می‌شود، تجاوز به خاک لبنان هم باید با پاسخ مقتدرانه همراه باشد.

رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان باروق ضمن تشکر از همه مردم ولایی در برگزاری جشن‌های عید غدیر، نقش زنان باروقی را در اطعام خیابانی غدیر ستود.