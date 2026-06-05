رئیس پارلمان لبنان گفت که توافق آتش‌بس باید کامل و جامع و بدون هیچ گونه قید و شرطی باشد.

آتش‌بس لبنان باید کامل و جامع و بدون قید و شرط باشد

آتش‌بس لبنان باید کامل و جامع و بدون قید و شرط باشد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ نبیه بری، رئیس پارلمان لبنان امروز جمعه طی سخنانی اعلام کرد که آتش‌بس باید کامل و جامع و بدون هیچ قید و شرطی در زمین، دریا و هوا و بدون تخریب باشد.

رئیس پارلمان لبنان بر خروج نیرو‌های اشغالگر از خاک لبنان تاکید کرد و افزود: با خروج حزب‌الله از جنوب رودخانه لیطانی همزمان با عقب‌نشینی اسرائیل از سرزمین‌های اشغالی موافقم.

نبیه بری اظهار داشت: به جای این توافق ترکیبی، اگر توافق آتش‌بس بدون قید و شرط بود، می‌توانستیم به عنوان نکته مثبتی در ابتدای متن بخوانیم.

وی در ادامه گفت: بقیه متن آتش‌بس ناعادلانه است و ارزش گفتن ندارد.