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امام جمعه شهرستان رباط کریم گفت: ولایت فقیه به عنوان تجلی و امتداد غدیر راهگشا و عامل پیشرفت جامعه است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت الاسلام والمسلمین حسن ترابی درخطبههای نمازجمعه امروز افزود: آموزههای غدیر گمشدهای بود که با پیروزی انقلاب اسلامی در ولایت فقیه تجلی یافت و امتداد غدیر محقق شد.
وی گفت: ولایت فقیه ایران اسلامی را به دستاوردهای چشمگیر و قلههای رفیعی از پیشرفت در عرصههای علمی، دفاعی و اقتصادی رسانده وشکست دشمن در دفاع مقدس ۸ ساله، جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان نمونههای بارزی از این تواناییها هستند.
امام جمعه رباط کریم در ادامه افزود: ایران اسلامی با تکیه بر اندیشه ناب ولایت فقیه، مسیری پرافتخار را پیموده است. تبعیت از رهنمودهای ولی فقیه ضامن تداوم مسیر عزت، سربلندی و اقتدار ایران اسلامی است.