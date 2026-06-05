امام جمعه شهرستان رباط کریم گفت: ولایت فقیه به عنوان تجلی و امتداد غدیر راهگشا و عامل پیشرفت جامعه است.

امام جمعه رباط کریم: تبعیت از ولایت فقیه، ضامن تداوم عزت و سربلندی ایران است

امام جمعه رباط کریم: تبعیت از ولایت فقیه، ضامن تداوم عزت و سربلندی ایران است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت الاسلام والمسلمین حسن ترابی درخطبه‌های نمازجمعه امروز افزود: آموزه‌های غدیر گمشده‌ای بود که با پیروزی انقلاب اسلامی در ولایت فقیه تجلی یافت و امتداد غدیر محقق شد.

وی گفت: ولایت فقیه ایران اسلامی را به دستاورد‌های چشمگیر و قله‌های رفیعی از پیشرفت در عرصه‌های علمی، دفاعی و اقتصادی رسانده وشکست دشمن در دفاع مقدس ۸ ساله، جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان نمونه‌های بارزی از این توانایی‌ها هستند.

امام جمعه رباط کریم در ادامه افزود: ایران اسلامی با تکیه بر اندیشه ناب ولایت فقیه، مسیری پرافتخار را پیموده است. تبعیت از رهنمود‌های ولی فقیه ضامن تداوم مسیر عزت، سربلندی و اقتدار ایران اسلامی است.