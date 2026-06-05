مردم اراک در نود و ششمین شب از تجمعات، در میدان شهدا حضور یافتند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مردم با گذشت بیش از ۹۵ شب همچنان پرشور و راسخ در میادین شهری برای دفاع از میهن و نظام خویش حاضر می‌شوند.

حضور شبانه مردم زن و مرد و کوچک و بزرگ ندارد و همه دوشادوش هم حاضران و مدافعان میدانند.

مردم در این حماسه‌ی پرشور و شعور همچنان بر پشتیبانی از رهبر معظم انقلاب، دفاع از خون شهدا، حمایت از نیرو‌های مسلح و اتحاد تاکید دارند و آن را رمز پیروزی بر دشمن می‌دانند.