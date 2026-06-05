در آستان سه رقمی شدن دفتر حضور؛
تداوم حضور مردمی در میادین شهری
مردم اراک در نود و ششمین شب از تجمعات، در میدان شهدا حضور یافتند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مردم با گذشت بیش از ۹۵ شب همچنان پرشور و راسخ در میادین شهری برای دفاع از میهن و نظام خویش حاضر میشوند.
حضور شبانه مردم زن و مرد و کوچک و بزرگ ندارد و همه دوشادوش هم حاضران و مدافعان میدانند.
مردم در این حماسهی پرشور و شعور همچنان بر پشتیبانی از رهبر معظم انقلاب، دفاع از خون شهدا، حمایت از نیروهای مسلح و اتحاد تاکید دارند و آن را رمز پیروزی بر دشمن میدانند.