ورود به‌موقع دام به مراتع، ضمن جلوگیری از تخریب پوشش گیاهی و فرسایش خاک، زمینه گل‌دهی و تجدید حیات گیاهان را برای فصل‌های آینده فراهم می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان طارم گفت: اگر ورود دام به مراتع در زمان مناسب انجام شود، از آسیب به پوشش گیاهی جلوگیری خواهد شد.

رضا احمدی درباره زمان ورود و خروج دام به مراتع، افزود: دامداران طارمی از ۱۵ خرداد تا ۱۵ مرداد زمان دارند تا از مناطق پایین‌دست به سمت مراتع میان‌دست حرکت کرده و در مراتع اصلی مستقر شوند. این استقرار برای چرای دام به مدت سه ماه بوده و دامداران می‌توانند در مراتعی که دارای پروانه چرا هستند، حضور یابند.

وی با بیان اینکه پس از پایان سه ماه دامداران به تدریج به سمت پایین‌دست بازمی‌گردند تا در فصل زمستان در قشلاق مستقر شوند، افزود: این روند، هر ساله بر اساس زمان‌بندی مشخص و با هدف بهره‌برداری اصولی از مراتع اجرا می‌شود. طبق نظر کارشناسان سازمان منابع طبیعی اجرای صحیح و به‌موقع این جابه‌جایی، نقش مهمی در جلوگیری از فرسایش خاک، حفظ پوشش گیاهی و صیانت از دوره گل‌دهی گیاهان دارد.

وی گفت: اگر ورود دام به مراتع در زمان مناسب انجام شود، از آسیب به پوشش گیاهی جلوگیری خواهد شد و فرصت لازم برای گل‌دهی و تجدید حیات گیاهان در فصل بعد فراهم می‌شود.

رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان طارم افزود: برای جلوگیری از آسیب‌های احتمالی در طول سه‌ماهه حضور دام، طرح‌های مختلف بیولوژیکی طبق طرح مرتع‌داری اجرا می‌شود. همچنین بهسازی مسیر‌های تردد دامداران، آبرسانی و. نیز بخشی از اقدامات انجام شده برای رفاه دامداران است.