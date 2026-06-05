پخش زنده
امروز: -
کاروان بزرگ غدیر از میدان امام حسین (ع) به سمت میدان امام خامنهای شهرستان قدس حرکت کرد و با پیوستن به خیل عظیم شرکتکنندگان، جلوهای باشکوه از وحدت، ولایتمداری و ارادت مردم به ساحت امیرالمؤمنین حضرت علی (ع) را به نمایش گذاشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در این مراسم بیش از ۸۰ موکب مردمی و موکب ادارات شهرستان قدس با برپایی ایستگاههای صلواتی و فرهنگی به اجرای برنامههای متنوع مذهبی و فرهنگی پرداختند.
در طول برگزاری این مراسم، یاد و خاطره رهبر شهید و دیگر شهدای گرانقدر جنگ تحمیلی سوم نیز گرامی داشته شد.