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در هفتهای گذشت پرفروشهای نمایشگاه مجازی کتاب تهران معرفی شدند. همچنین این هفته معرفی و انتشار کتابها تحت تاثیر مناسبتهای عید غدیر و ۱۴، ۱۵ خرداد بود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، در هفتهای که گذشت پرفروشهای نمایشگاه مجازی کتاب تهران معرفی شدند. همچنین این هفته معرفی و انتشار کتابها تحت تاثیر مناسبتهای عید غدیر و ۱۴، ۱۵ خرداد بود.
پرفروش ترین ها در نمایشگاه مجازی کتاب تهران
فهرست ۱۰۰ عنوان کتاب پرفروش هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران براساس بیشترین تعداد نسخه فروختهشده در بازه ۲۶ اردیبهشت تا ۵ خرداد ۱۴۰۵ منتشر شد.کتاب «خون دلی که لعل شد: خاطرات حضرت آیتالله العظمی سیدعلی خامنهای (مدظلهالعالی) از زندانها و تبعید دوران مبارزات انقلاب اسلامی» از نشر انقلاب اسلامی، و کتاب «در آغوش نیل: مروری جامع بر موضوع سنتهای الهی در اندیشهی حضرت آیتاللهالعظمی شهید خامنهای (رضواناللهعلیه)» از نشر انقلاب اسلامی رتبه دوم را به خود اختصاص داده است. رتبه سوم نیز به کتاب «اثیر» از نشر واژه پرداز اندیشه در گروه بزرگسال رسیده است.
پرفروشهای کانون در نمایشگاه کتاب کودک و نوجوان میناب ۱۶۸
در میان آثار پرفروش این نمایشگاه، کتابهای «در جستجوی خدا» اثر کلرژوبرت، «هدیه خاله نگین» از افسانه شعباننژاد، «گلدان خالی» اثر دمی با ترجمه نورا حقپرست، «قصه کفاش و کیسه طلا» نوشته ژان دو لافونتن، ترجمه منصور فتحی، «بیا یاد بگیریم که نترسیم» اثر تووا ناوارا ترجمه عنایتالله شهیدی، «شبهای شیرین» به نویسندگی محمد میرکیانی و «خشم قلمبه» نوشته میری دلانسه ترجمه سیدمهدی شجاعی، با استقبال چشمگیر مخاطبان همراه شدند.
چالش «اردیبهشتِ تو» در باغ کتاب آغاز شد
باغ کتاب با راهاندازی چالش «اردیبهشتِ تو» از مخاطبان رویداد «اردیبهشت کتاب» دعوت کرد تا تجربه را در فضای مجازی به اشتراک بگذارند. بر اساس اعلام برگزارکنندگان، شرکتکنندگان میتوانند از کتابهایی که در جریان رویداد «اردیبهشت کتاب» تهیه کردهاند عکس گرفته و آن را در قالب استوری اینستاگرام منتشر کنند. در پایان این چالش نیز به قید قرعه به پنج نفر از شرکتکنندگان کارت هدیه باشگاه مخاطبان اهدا خواهد شد.
امضای تمدید تفاهمنامه همکاری برای ترویج کتابخوانی
نشست امضای تفاهمنامه همکاری میان اداره کل کتابخانههای عمومی استان تهران و کتابخانه و موزه آستان مقدس حضرت امام خمینی (س) در آستانه ایام ارتحال بنیانگذار کبیر انقلاب برگزار شد.
محفل ادبی «خالِ لَبَت» برگزار شد
محفل ادبی «خالِ لَبَت»، از ۱۲ تا ۱۵ خردادماه در کتابخانههای عمومی منتخب سراسر ایران برگزار شد.به مناسبت فرارسیدن ایام ارتحال حضرت امام خمینی (ره) و قیام خونین پانزدهم خرداد، محفل ادبی «خالِ لَبَت» از ۱۲ تا ۱۵ خردادماه ۱۴۰۵، به همت محافل ادبی نهاد، در کتابخانههای عمومی منتخب سراسر کشور برگزارشد.
تازه های نشر
...همزمان با ایام رحلت بنیانگذار انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی(ره) مجموعه چهار جلدی «خورشید در تبعید» در حوزه کودک و نوجوان توسط انتشارات کتاب جمکران منتشر شد.
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...نشر انگلیسی NOP، کتاب وقتی گنجشکها مضطرب میشوند! (روزنوشتهایی از تهران در جنگ ۴۰ روزه) را به زودی منتشر میکند.علیاصغر سیدآبادی نویسنده و پژوهشگر، این یاداشتها را از ۹ اسفند ۱۴۰۴ همزمان با حمله آمریکا و رژیم اسرائیل به ایران آغاز کرده و تا یک روز پس از آتشبس ادامه داده است.